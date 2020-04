Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.04.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall Am 14.04.2020 gegen 16:20 Uhr befuhr der 63-jährige Fahrer eines Pkw Ford den Kastanienweg in Wohlsborn.In Höhe der Straße"An den Obstgärten"fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 7-jähriges Mädchen auf einem Longboard. Der Pkw-Fahrer nahm das Kind zwar wahr,konnte aber trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung einenZusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen wurde bei der Kollision am Knöchel verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum Weimar verbracht.

Versuchter Einbruch Am 14.04.2020 in der Zeit vom 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang auf das Grundstück der Geschädigten in Hopfgarten,Schulstraße. Hier bewegten sie eine ca. 8 Meter lange Holzleiter in Richtung des Grundstückseinganges/ Tor, legten diese dort ab und verließen das Grundstück wieder. Es wurde nichts entwendet, Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Diebstahl Am 14.04.2020 gegen 13:00 Uhr teilte ein Zeuge mit,dass in der Trierer Straße 46a durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde und Teile davon auf dem Boden liegen.Nach Rücksprache mit der Fa.Wolf Tabakwaren wurde bekannt,dass die Beschädigungen bereits um 06:00 Uhr durch einen Mitarbeiter festgestellt wurden.Der Automat wurde mittels Werkzeug aufgehebelt,die Geldkassette herausgerissen und das Bargeld entwendet.

Diebstahl Die Fa. AZV Mellingen teilt am 14.04.2020 gegen 13:30 Uhr mit, dass in der Nacht ein auf dem Firmengelände abgestellter Baucontainer der Fa.MFPA Weimar aufgebrochen und durchwühlt wurde. Ob und was aus dem Container entwendet wurde konnte durch einen vor Ort anwesenden Mitarbeiter nicht abschließend geklärt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25,-EUR.

Ladendiebstahl Am 14.04.2020 gegen 14:40 Uhr wurde durch den Bio-Markt Kirschberg gemeldet, dass hier eine 23-jährige Ladendiebin festgehalten wird. Die junge Frau wurde aufgrund ihres auffälligen Verhaltens durch Mitarbeiter beobachtet und beim Verlassen des Marktes durch die Kassiererin gestellt.In ihrer Einkaufstasche befand sich nicht bezahlte Lebensmittel im Wert von 106,77 EUR.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land Am 14.04.2020 konnten durch die Polizei und den Ordnungs-behörden bei Kontrollen im Stadtgebiet Weimar und im Landkreis bis auf zwei Ausnahmen keine Verstöße gegen die Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung festgestellt werden. Bei den Einzelfällen handelte es sich jeweils um fußballspielende Jugendliche.In der Leibnizallee ergriffen diese bei Eintreffendes Ordnungsamtes die Flucht,im Wimaria Stadion wurden 3 Jugendliche durch die Weimarer Polizei den Eltern übergeben.

Pavlicek PI Weimar/Zentraler Dienst

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena