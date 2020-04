Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presemitteilung

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.04. zum 13.04.2020 wurde die Sitzbank der Gemeinde Nauendorf entwendet. Stattdessen stellten die Täter eine alte Holzbank hin.

Am 14.04.2020 wurde ein Einbruch in eine Spielothek in Niederroßla festgestellt. Unbekannte Täter hebelten das Fenster der Männertoilette auf und gelangten so in den Innenbereich. Hier hebelten sie einen Geldausgabeautomaten auf und entwendeten eine größere Summe Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Zu einem Wildunfall kam es am 14.04.2020 gegen 21:35 Uhr auf der Ortsverbindung zwischen Liebstedt und Pfiffelbach. Ein Reh überquerte die Straße und kollidierte mit einem Ford C-Max. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Der 51-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Am PKW entstand Sachschaden.

