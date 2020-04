Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Übers Osterwochenende gab es einen versuchten und einen vollendeten Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Ein Paar hatte am zeitigen Freitagmorgen im Dunklen am Landgastgasthof Schorba laute Geräusche wahrgenommen. Sie sahen zwei dunkel gekleidete Männer, die den Zigarettenautomaten gerade von der Wand abflexten. Danach trugen die Männer ihn zu einem Quad mit Anhänger. Der Zeuge rannte sofort nach draußen und sprach die Männer an. Die ließen sich aber nicht stören und machten in Ruhe weiter. Danach fuhren sie in Richtung Milda davon. Am Quad befanden sich keine Kennzeichen, die Männer selbst trugen schwarze Helme mit heruntergeklapptem Visier. Der aufgebrochene Zigarettenautomat wurde später in Maina gefunden. Kurz vor diesem Diebstahl war ein ähnlicher aus Blankenhain im Weimarer Land gemeldet worden. Auch hier wurde ein Quad gesehen, doch verschwanden die Täter ohne den Automaten. Die Ermittlungen zu beiden Fällen laufen.

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte in Eisenberg ein ihnen bereits bekanntes Auto. Bei dem 25 Jahre alten Fahrer des Opel Astra verlief ein Drogentest positiv. Auch ein kleines Tütchen mit Resten von Drogen wurde bei ihm aufgefunden. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, da der Fahrer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Gelernt hat der Mann aber daraus nichts. Nur einen Tag später wurde er erneut fahrend festgestellt. Und wieder verlief ein Drogentest bei ihm positiv.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen kamen am Sonntagabend in Merkendorf zum Einsatz. Gemeldet wurde eine Lärmbelästigung durch eine Familienfeier. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich in dem Haus ein 20-Jähriger bei seiner Mutter auf, obwohl er dort nicht gemeldet ist. Beide waren auch durch die Polizeibeamten nicht zu beruhigen und heizen die Stimmung immer wieder gegen andere Hausbewohner auf. Infolgedessen nahmen die Polizeibeamten beide in Unterbindungsgewahrsam. Bei der 48 Jahre alten Frau ergab ein Atemalkoholtest 2,14 Promille, bei ihrem Sohn 2,34 Promille. Sowohl die Frau als auch ihr Sohn blieben bis zum anderen Morgen im Gewahrsam der Polizei und wurden nach ihrer Ausnüchterung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Sonntagmorgen wurde ein Einbruch in die Kiesgrube Graitschen gemeldet. Unbekannte Täter hatten mit einem Brecheisen das Fenster des Aufenthaltsgebäudes aufgehebelt. Weiterhin öffneten sie gewaltsam einen Container. Daraus entwendeten sie Schweißwerkzeug und Zubehör im Wert von 500 Euro.

Am Sonntag gegen 18.00 Uhr stießen in Bibra bei Kahla ein Mopedfahrer und ein 10 Jahre altes Mädchen zusammen. Als der Mopedfahrer in Höhe des Wohnhauses des Mädchen war, kam das Kind mit seinem Fahrrad auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Mopedfahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber eine leichte Kollision mit dem Kind nicht verhindern. Beide stürzten, wobei sich das Kind eine Nasenbeinfraktur und Schürfwunden zuzog. Es wurde mit dem Rettungswagen in Begleitung seiner Mutter in die Kindernotaufnahme nach Jena gebracht.

Unbekannte versuchten in den zurückliegenden Tagen, vier Türen des Vereinshauses des Motocross-Clubs Schkölen aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Außerdem brachen sie das Starterhäuschen auf und entwendeten daraus zwei Verlängerungskabel und eine Lichterkette. Des Weiteren wurde ein Halogenstrahler vom Haus entwendet Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro und der Beuteschaden auf ca. 90 Euro geschätzt.

Auf der Straße zwischen Eisenberg und Kursdorf, in Höhe des Eingangs zum Mühltal verunglückte am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr ein Fiat Punto. Die Fahrerin (20) befuhr den Mühltalsweg von Weißenborn kommend in Richtung Kursdorfer Straße. In einer Linkskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen großen Stein, woraufhin das Fahrzeug umkippte. Die junge Frau überstand den Unfall unverletzt.

Montagmittag gegen 13.00 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen Unfall, bei dem ein PKW erst zwei andere Autos vor der Volksbank in Eisenberg rammte und dann zum Halten kam. Der Fahrer war noch ansprechbar, er benötigte medizinische Hilfe, allerdings hatte die Zeugin auch eine Alkoholfahne bei ihm wahrgenommen. Es stellte sich heraus, dass der 56-Jährige die Martin-Luther-Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung mit gebrochener linker Radaufhängung entlanggefahren war. Er rammte erst ein geparktes Auto und schob dieses dann auf ein weiteres. An allen drei Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden. Ein Atemtest ergab beim Unfallverursacher 2,42 Promille. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Polizeibeamte stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell