Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 14.04.2020

Weimar (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 13.04.2020, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 19 Jahre alter Seat-Fahrer die B7 aus Richtung Weimar kommend in Richtung Erfurt. In Höhe des Ortsausganges Nohra kam dem Fahrer auf seiner Fahrspur ein schwarzer Pkw BMW (Kombi) entgegen, welcher gerade ein weiteres Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Seat-Fahrer nach rechts auf ein angrenzendes Feld aus. Dabei kam es zu einem Schaden an einem Leitpfosten und einem der Räder. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Wer Hinweise zu dem BMW-Fahrer geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar unter der Rufnummer 03643/882-0 zu melden.

Diebstahl eines Traktors

Bereits in der Zeit vom 11.04.2020 auf den 12.04.2020 kam es zu einem Einbruch in die Agrargenossenschaft Mellingen. Über das aufgebrochene Tor des Geländes öffneten der oder die Täter die Tür zu einer Maschinenhalle. Aus dieser wurde ein Traktor Belarus MTS 82 in der Farbe Rot entwendet. Der Wert beträgt ca. 6.000 Euro.

Diebstahl eines Rasentraktors sowie eines Mopeds

Im Tatzeitraum vom 11.04.2020 bis 13.04.2020 Uhr wurde vom Gelände der Grundschule Mellingen ein Rasentraktor entwendet. Der Wert beträgt ca. 500 Euro. Zudem kam es am Tage des 13.04.2020 zu einem Diebstahl eines Mopeds S51 in der Farbe Rot. Dieses wurde von einem Grundstück in Bad Berka entwendet. An dem Moped war das Versicherungskennzeichen 829KGI angebracht.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land

Am Montag konnten durch die Polizei und den Ordnungsbehörden bei Kontrollen im Stadtgebiet Weimar und im Landkreis bis auf eine Ausnahme keine Verstöße gegen die Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung festgestellt werden. Bei dem Einzelfall handelte es sich um mehrere Personen in einer Wohnung in Weimar. Hierbei waren zwei der Anwesenden nicht an der Anschrift gemeldet. Der festgestellte Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz wird durch die zuständige Ordnungsbehörde geprüft.

Gerhardt Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell