LPI-J: Medieninformation

Landespolizeiinspektion Jena

Diebstähle

Am Samstag, den 11.04.2020, gegen 15:22 Uhr stellte eine 71 jährige Hausbewohnerin der Naumburger Straße 80 Unstimmigkeiten im Kellerbereich und dem Garten des Hauses fest. Augenscheinlich versuchten ein oder mehrere Unbekannte ein Fahrrad zu stehlen. Möglicherweise wurden der oder die Täter gestört, sodass man vom eigentlichen Vorhaben Abstand nahm.

Am Freitag, den 10.04.2020, 11:07 Uhr wurde im Bereich der Erlanger Allee ein Kleinkraftrad aufgefunden. Dieses wurde einem 43-Jährigen gestohlen, welcher den Diebstahl selbst noch gar nicht bemerkt hatte.

Ebenfalls am Freitag, den 10.04.2020, gegen 18:57 Uhr bemerkte ein 38-Jähriger aus der Leipziger Straße 61 den Diebstahl seines E-Bikes im Wert von 1.500,- EUR. Der oder die Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in die Kellerräume und entwendete aus dem Gemeinschaftsfahrradkeller ein E-Bike.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

Unfallfluchten

Der Pkw des Geschädigten parkte in der Johannes-R.-Becher-Straße in Höhe der Hausnummer 18 in Jena, quer zur Fahrbahn in einer Parkbucht. Am Samstag, den 11.04.2020, 14:04 Uhr wurde festgestellt, dass ein Unbekannter auf unbekannte Art und Weise massiven Sachschaden über die gesamte rechte Fahrzeugseite verursachte. Danach verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

Fahren unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 11.04.2020, gegen 16:30 Uhr fuhr ein Moped in Jena, Rudolstädter Straße 60, auffällig auf das Gelände der SHELL Tankstelle. Der Mopedfahrer roch nach Alkohol, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 67- jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Der Fahrzeugführer musste eine Blutentnahme erdulden und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

