Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 13.04.2020

Weimar (ots)

Werkzeugdiebstahl Im Zeitraum vom Donnerstag bis Sonntagmittag entwendeten Unbekannte hochwertige Werkzeuge von einem Fahrzeug, welches in der Straße Langer Weg in Weimar geparkt war. Hierzu schnitten die Täter mittels eines Trennschleifers eine Metallkiste auf der Ladefläche eines VW Crafters auf. Aus dieser entnahmen sie dann mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von circa 5.000 EUR. Es wurde Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 zu melden.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land

Auch am Ostersonntag blieben Polizei und Ordnungsämter nicht untätig. Die Polizeiinspektion Weimar und die Bereitschaftspolizei Thüringen führten gemeinsam mit Mitarbeitern der Ordnungsbehörde Kontrollen im Stadtgebiet Weimar und im Landkreis durch. Der Schwerpunkt lag hierbei wieder in der Überprüfung der Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung. Die konsequenten Kontrollen in den letzten Wochen scheinen für den Ostersonntag gewirkt zu haben. Am Sonntag wurden drei Verstöße in Weimar und ein Verstoß auf dem Rastplatz "Drei Linden" an der Blutstraße festgestellt. Beide Behörden werden dennoch ihre Kontrollintensität auch in der nächsten Zeit beibehalten. Für das Osterwochenende kann aus polizeilicher Sicht eine positive Bilanz gezogen werden. Der überwiegende Teil der Bevölkerung scheint die Vorgaben verinnerlicht und die notwendigen Einschränkungen in ihre private Lebensgestaltung akzeptiert zu haben. Dennoch gab es immer wieder Personen und Gruppen, welche sich nicht an die Vorgaben der Thüringer Eindämmungsverordnung gehalten haben. Der Großteil dieser Personen zeigte sich einsichtig und folgte den Anweisungen von Polizei und Ordnungsamt. Die festgestellten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz werden nun durch die zuständigen Ordnungsämter geprüft und bearbeitet.

