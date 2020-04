Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 12.04.2020

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Samstag wurden der Polizei Apolda über den ganzen Tag verteilt diverse Garteneinbrüche, u.a. in den Apoldaer Anlagen "Amselgrund" und "Grüne Aue" sowie in Kromsdorf bekannt, wobei der oder die bislang unbekannten Täter neben Werkzeugen auch Spielsachen für Kinder entwendeten, nachdem sie sich zuvor gewaltsam Zugang in die Gärten verschafften.

Mehrere Jugendliche (ca. 10-15) im Alter zwischen 15 und 18 Jahren schienen am Samstagabend die aktuellen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie für nicht allzu ernst zu nehmen, indem sie ein Lagerfeuer am Kromsdorfer Stausee veranstalteten und dort angelten; ohne u.a. den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten. Mit Erblicken der eingesetzten Streifenwagen flüchtete man urplötzlich in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Letztlich konnten 4 Personen vor Ort gestellt werden, gegen welche eine entsprechende Anzeige erstattet wurde.

Verkehrsgeschehen

Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 43-jähriger Kleinbusfahrer beim Wenden auf dem Topfmarkt in Apolda einen dortigen Baum, der als Zierde diente, um.

