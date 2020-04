LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.04.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Verfassungsfeindliche Parolen

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Weimar zu einem Vorfall im Weimarhallenpark in Weimar gerufen. Ein 41-jähriger Mann belästigte mehrere Passanten im Park. Weiterhin brach er einen Ast eines Zierbaumes ab. Als ob dies ihm nicht gereicht hätte, rief er anschließend mehrfach verfassungsfeindliche Parolen. Mindestens 15 Parkbesucher konnten hierbei seine Parolen wahrnehmen. Die Beamten stellten den stark alkoholisierten Mann kurz darauf im Park fest. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der Mann zur medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht. Er muss sich nun wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Vorfahrtsunfall

Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich ereignete sich am Samstagvormittag in Weimar. Eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Henry-van-de-Velde-Straße in Richtung Klinikum, als ein 46-jähriger Opel-Fahrer, welcher von der Lyonel-Feininger-Straße in Richtung Hospitalgraben fuhr, ihre Vorfahrt missachtete. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei niemand verletzt wurde. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, konnten aber nach der polizeilichen Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Auf den Unfallverursacher wird nun ein Bußgeld zukommen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Samstag gegen 21:30 Uhr verunfallte ein 35-jähriger VW-Fahrer zwischen dem Ortsausgang Weimar und dem Kreisverkehr Schöndorf. Er befuhr die Buttelstedter Straße in Richtung Weimar-Schöndorf, als er circa 50 Meter nach Ortsausgang Weimar zunächst nach links ausschwenkte, anschließend nach rechts von der Straße abkam und in der Folge circa 60 Meter im Straßengraben weiterfuhr. Dabei überfuhr er einen Baum, bis ein anderer Baum seine Weiterfahrt stoppte. Sein Transporter kippte hierbei auf die Beifahrerseite. Der Fahrzeugführer blieb äußerlich unverletzt, wurde jedoch zur Beobachtung stationär im Klinikum aufgenommen. Da die Beamten vor Ort bei dem 35-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde er zur Blutentnahme gebeten, sein Führerschein sichergestellt und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Aufgrund des wirtschaftlichen Totalschadens am Fahrzeug, welcher sich auf circa 30.000 EUR beläuft, wurde dieses abgeschleppt. Die Straße war aufgrund des Unfalles bis circa 01:30 Uhr halbseitig gesperrt.

Fahren ohne Führerschein

Am frühen Samstagnachmittag wurde ein Hyundai in der Nordstraße in Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen, da eins seiner Bremslichter defekt war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 62-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land

Wie bereits in den vergangenen Wochen führten Ordnungsamt und die Polizei auch am 11.04.2020 verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben der Thüringer Eindämmungsverordnung durch. Hierbei wurden wieder einmal mehrfach Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetzt in Weimar, als auch in den umliegenden Gemeinden festgestellt und geahndet. Aufgrund des schönen Wetters trafen sich mehrfach Familienangehörige und Bekannte zum Grillen. So mussten Polizei und Ordnungsamt gleich zweimal in Weimar eine Feierlichkeit auflösen. In einem Fall versuchte ein 19-Jähriger die Beamten an Nase herum zu führen. Der junge Mann lud, nachdem sein Vater das Haus verlassen hatte, mehrere Freunde zum Grillen ein. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, versteckten sich seine Freunde im Gartenhaus auf dem Grundstück. Nach einem kurzen eindringlichen Gespräch kamen die drei Jugendlichen, im Alter von 18 bis 20 Jahren, aus ihrem Versteck. Sie zeigten sich gegenüber den Beamten einsichtig und verließen das Grundstück. Auch in Bad Berka traf sich eine Familie, um mit Bratwurst und Brätel den Abend ausklingen zu lassen. Die angetroffenen Personen konnten sich zwar als Familienangehörige ausweisen, da sie jedoch nicht alle am Ort der Feierlichkeit wohnhaft waren, mussten sie die Örtlichkeit verlassen. Sie wurden über ihren Verstoß gegen die Thüringer Verordnung aufgeklärt und verließen einsichtig das Grundstück. Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Ordnungsbehörde kam es am Samstag gegen 15:00 Uhr in der Moskauer Straße in Weimar. Nach einer Mitteilung sollten sich 20 Jugendliche vor einer Lokalität aufhalten. Beim Eintreffen konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass alle Jugendlichen sich in erlaubten Kleingruppen und mit großen Abstand zu den anderen Personen aufhielten. Weder Polizei noch Ordnungsbehörde konnten hier ein Fehlverhalten feststellen.

