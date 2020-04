LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.04.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten zwei Unbekannte in der Ortslage Hochdorf einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Gegen 02:00 Uhr versuchten sie den Automaten abzuflexen, um ihn anschließend abzutransportieren. Ihr Vorhaben schlug jedoch fehl, sodass sie ohne Beute auf einem dunklen Quad mit großen Anhänger in Richtung Krakendorf flüchteten. Trotz sofortigem Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen sowie eines Hubschrauber konnten die Täter unerkannt flüchten. Gegen die Unbekannten wurde Anzeige wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls erstattet. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 zu melden.

Unfall mit verletztem Kind

Am Donnerstag, dem 09.04.2020, ereignete sich in Weimar-Ehringsdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Kind und einer Radfahrerin. Der Junge befuhr mit seinem Elektrofahrrad gegen 12:00 Uhr die Blumengasse in Richtung Taubacher Straße. An der Einmündung zur Taubacher Straße hielt er an, um anschließend seine Fahrt in Richtung Taubach fort zu setzen. Zu dieser Zeit kamen zwei Rennradfahrerinnen von links die Taubacher Straße entlang gefahren. Da der Junge bereits mit dem halben Vorderrad auf der Taubacher Straße stand, kollidierte eine der Frauen mit dem Rad des Jungen. Durch den Unfall kamen Beide zu Fall, wobei sich der Junge leicht verletzte. Das Rennrad sowie das Elektrorad wurden beschädigt. Nach dem Unfall notierte sich die beteiligte Rennradfahrerin die Daten des Jungen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die unbekannte Frau muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 zu melden.

Auffahrunfall mit Folgen

Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich auf der Landstraße, kurz vor der Einfahrt zur Avenida-Therme in Hohenfelden, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 65-jähriger Fiat-Fahrer befuhr die Landstraße von Nauendorf in Richtung Kranichfeld. Aufgrund von Ortsunkundigkeit verlangsamte der Mann sein Fahrzeug, blinkte und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Der hinter ihm fahrende 27-Jährige bemerkte aus Unachtsamkeit das Abremsen nicht und fuhr in der Folge mit seinem Kleinwagen der Marke Daewoo dem Fiat auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der 65-Jährige blieb unverletzt, jedoch wurde der Unfallverursacher wegen des Verdachtes auf ein Schleudertrauma ins Klinikum verbracht.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Freitagabend kontrollierten Beamte einen grauen Toyota, welcher auf einem Feldweg zwischen Ottmanshausen und Hottelstedt stand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch im Fahrzeug fest. Im Pkw wurden bei dem 19-jährigen Beifahrer mehrere Cannabisblüten festgestellt, welches im Nachgang beschlagnahmt wurde. Zudem stand der 21-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Marihuana. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme gebeten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen ihn erstattet. Sein Beifahrer muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Fahren ohne Führerschein

Freitagabend fiel den Beamten in der Ortslage Nermsdorf eine Simson S50 auf, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer gerade einmal 13 Jahre alt und somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Als der Junge seinem Vater übergeben wurde, stellte sich heraus, dass der Vater, welcher zugleich Halter der Simson ist, von der "Spritztour" seines Sohnes nichts wusste. Die Ermittlungen ergaben, dass für das Fahrzeug eine Versicherung bestand, jedoch das dazugehörige Kennzeichen noch nicht angebracht wurde. Gegen den Jungen wurde Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen unbefugten Gebrauches eines Kraftfahrzeuges erstattet.

Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln

Im Rahmen der Kontrolltätigkeit zur Eindämmung des Coronavirus stellten Beamte am Nachmittag des 10.04.2020 drei Personen in der Kromsdorfer Straße in Weimar fest. Als die Heranwachsenden im Alter von 18 und 19 Jahren die Polizeibeamten entdeckten, holten sie mehrere Alukügelchen aus ihren Taschen und warfen sie neben sich auf den Boden. Es stellte sich heraus, dass sich in den Kugeln Marihuana befand. Die aufgefunden Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und die drei jungen Männer müssen sich nun, neben dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ebenfalls am Freitagnachmittag flüchtete ein 32-jähriger Fahrradfahrer in der Ortslage Kranichfeld vor der Polizei. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann gestoppt und festgehalten werden. Grund für seine Flucht war, dass er eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich führte. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und es wurde Anzeigen gegen den Fahrradfahrer erstattet.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land

Auch an Karfreitag kam es durch das Ordnungsamt und die Polizei zu verstärkten Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben der Thüringer Eindämmungsverordnung. Wieder einmal wurden durch beide Behörden mehrfach Verstöße festgestellt und geahndet. Mit der zusätzlichen Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnte eine Vielzahl von Kontrollen im Stadtgebiet Weimar, als auch in den umliegenden Gemeinden durchgeführt werden. Hierbei konnten unter anderem in Weimar im Bereich der Schwanseestraße, Marlene-Dietrich-Straße, Moskauer Straße sowie in verschiedenen Gartenanlagen öffentliche Ansammlungen von mehreren Personen festgestellt werden, für welche die Ausnahmeregelungen der Thüringer Verordnung nicht gelten. Allen Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Auch zwei Familien an einem Feldweg nahe der Ortslage Tromlitz mussten lernen, dass die Thüringer Verordnung für ganz Thüringen gilt. So wurde auch gegen sie Anzeige erstattet und ein Platzverweis erteilt. Weiterhin konnten in zwei Wohnungen im Stadtgebiet Weimar jeweils sechs Personen festgestellt werden, welche sich zwar teilweise als Familienangehörige auswiesen, jedoch nicht an dieser Anschrift wohnhaft waren. Die nicht an den Anschriften gemeldeten Personen wurden der Wohnung verwiesen und gegen alle wurde Anzeige erstattet. Abschließend kann gesagt werden, dass sich die am Karfreitag kontrollierten Personen einsichtig zeigten und den polizeilichen Anweisungen sowie denen des Ordnungsamtes nachkamen.

