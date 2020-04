Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Verstöße gegen die Corona Eindämmungsverordnung im Saale-Holzland-Kreis festgestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am gestrigen Tage führten Beamte der PI Saale-Holzland und der Bereitschaftspolizei Thüringen gemeinsam mit Mitarbeitern von Ordnungsämtern im Saale-Holzland-Kreis Kontrollen durch. Der Schwerpunkt lag in der Einhaltung der Corona Eindämmungsverordnung im Landkreis. U.a. erfolgten am Nachmittag jeweils zweistündige Präventions- und Fußstreifen in den Städten Eisenberg, Kahla, Hermsdorf, Stadtroda und in den Gemeinden Dornburg-Camburg sowie Bad Klosterlausnitz. Hierbei konnten keine Verstöße gegen die Thüringer Eindämmungsverordnungfestgestellt werden. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland zieht eine positive Bilanz für den Einsatz und lobt die Bürger im Schutzbereich. Der Umgang mit den Auflagengestaltet sich zwar aufgrund der drastischen Einschränkungen schwierig, aber der Großteil der Bevölkerung scheint die Vorgaben verinnerlicht zu haben und akzeptiert diese.

