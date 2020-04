Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Täter?

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar liegt vor.

Am 14.Januar 2019 entwendet zwei bisher unbekannte männliche Personen eine hochwertige schwarze Umhängetasche der Marke Luis Vuitton, samt Inhalt. In einem Hotel am Beethovenplatz in Weimar wurde die Tasche in einem Gepäcklagerraum abgestellt. Die zwei Männer betraten gegen 16:20 Uhr das Hotel über den Zugang der Tiefgarage. Nach kurzer Absprache verschwand einer der Täter in den Abstellraum, um die Tasche zu entwenden, währenddessen der zweite Täter die Umgebung beobachtete. Inder Tasche befanden sich hochwertige Elektroartikel, unter anderem ein iPad, ein Apple AirPods und eine Diesel Herrenuhr Big Daddy. Insgesamt ist der Beutewert auf circa 1.600 Euro zu beziffern.

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643- 8820

