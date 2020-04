Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kann Hinweise geben?

Weimar (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 26.02.20, bis Samstag, 29.02.20, haben unbekannte Täter in Weimar ein Fahrzeug mutwillig beschädigt. Der Pkw derMarke Toyota Avensis wurde am 26.02.20 gegen 17:00 Uhr in der Bahnstraße in Weimar unbeschädigt abgestellt. Als der Eigentümer am 29.02.20, gegen 10:00 Uhr, zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite eingedellt gewesen ist. Weiterhin wurde der graue Toyota mit einer klebrigen Flüssigkeit übergossen. Der Gesamtschaden wird auf circa 2800 Euro geschätzt.Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 zu wenden.

