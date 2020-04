LPI-J: Presse Weimar 09.04.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Drogen mitgeführt

Mittwochabend gegen 22 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine männliche Person, welche in der Alten Chaussee in Gelmeroda neben der Fahrbahn liegen soll. Die Beamten konnten den stark alkoholisierten Mann im Straßengraben feststellen. Er war unverletzt und ansprechbar, machte jedoch einen stark verwirrten Eindruck. Aufgrund dessen wurde ein Rettungswagen verständigt, welcher den 26-Jährigen mit ins Klinikum nahm. Bei der Durchsuchung nach einem Ausweisdokument wurde in seinen mitgeführten Sachen ein Tütchen mit einer geringen Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Handtasche entwendet

Freitagabend 19:13 Uhr befand sich eine 79-jährige Frau mit ihrem Rollator in der Allstedter Straße auf der Rückseite eines Wohnblockes. Während sie sich mit einer Bekannten unterhielt, stellte sie ihre Handtasche ab. Als sie anschließend in ihre Wohnung zurückkehrte, vergaß sie die Handtasche. Sie ging unverzüglich zurück, um die Tasche zu holen. Dort konnte sie zwei Fahrradfahrer erkennen, welche vermutlich mit dem Beutegut wegfuhren. Die Radfahrer flüchteten in Richtung Wohngebiet Weimar Nord. Sie sollen männlich gewesen sein und einer hätte schwarze Haare gehabt. Die Handtasche samt Inhalt hat einen Wert von 50 Euro.

Scheiben beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Mittwoch insgesamt zehn Fensterscheiben an zwei Geschäften in der Kaufstraße, indem sie mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf diese einschlugen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Ein Eindringen ins Gebäude gelang nicht.

Grausiger Fund

Ein Spaziergänger entdeckte am Mittwochabend in einem Gebüsch im Bereich der Grotte in Magdala illegal entsorgte Schlachteabfälle. Hierbei handelt es sich um ca. 10 gehäutete und teilweise enthauptete Stallhasen.

