LPI-J: Meldungen aus Jena

Ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ereignete sich am Mittwochmorgen in Jena. Der 38-jährige Seat-Fahrer befuhr den Münchenrodaer Grund und beabsichtigte nach rechts auf die B7 in Richtung Jena abzubiegen. Dabei übersah er die aus Jena kommende und auf dem Radweg befindliche 53-jährige Radfahrerin. In Folge der Kollision erlitt die Frau Schürfwunden am Bein und wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Am Mittwochmorgen teilte ein 32-Jähriger aus Jena mit, dass sein abgeparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Unbekannte sind offensichtlich über seinen VW gelaufen, der in der Thomas-Mann-Straße abgestellt war. Vor Ort konnten mehrere Schuhabdrücke festgestellt werden, die über die Motorhaube und Frontscheibe verlaufen. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden in Form von Eindellungen im Bereich der Motorhaube.

Einen 13 Jahre alten grauen Mazda entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der 89-jährige Eigentümer stellte das Fehlen seines Pkw am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, fest. Er hatte das Fahrzeug am Vorabend auf seinem Parkplatz abgestellt. Eine Absuche im Nahbereich und auf den umliegenden Parkplätzen verlief leider erfolglos. Der Pkw hat einen Restwert von circa 4000 Euro.

