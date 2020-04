Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 16-jähriger befuhr am Mittwochmorgen unberechtigter Weise mit einem VW die Landstraße zwischen Zschorgula und Schkölen. Am Ende einer Doppelkurve verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Telekommunikationsmast. Der Mast und ein Kurvenleitspiegel wurden durch den Unfall beschädigt. Der Fahrzeugführer, welcher ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. An dem Golf entstand Totalschaden.

Im Tatzeitraum von Montagmittag bis Mittwochmorgen haben unbekannte aus einer Gartenlaube in Schleifreisen einen E-Scooter im Wert von 800 Euro entwendet. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Bungalows und verschafften sich so Zutritt, um an das Beutegut zu gelangen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, wurde durch die Stadtwerke Stadtroda bekannt, dass Unbekannte auf das Grundstück gelangten und zwei Werkzeugkisten im Wert von etwa 1500 Euro entwendeten. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu dem umfriedeten Gelände und entnahmen aus einem Hebebühnenwagen das Beutegut. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen.

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwoch eine 81-jährige Fahrradfahrerin in Seitenroda zu. Gegen 14:30 Uhr war die Frau in Richtung Ortsausgang unterwegs, als plötzlich ein 54-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Hierbei übersah der Fahrzeugführer die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 81-Jährige stürzte und verletzte sich am Knie. Sie wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

In einem Einkaufsmarkt in Zöllnitz wurden am Mittwochabend, gegen 17:15 Uhr, vier Personen beobachtet, die Diebesgut über einen Zaun warfen und anschließend in einen Pkw verluden. Die vier Diebe konnten auf frischer Tat gestellt werden. Insgesamt zehn Bierwürste haben sie entwendet und sind dabei arbeitsteilig vorgegangen. Die drei bulgarischen und der eine deutsche Täter müssen sich nun wegen Diebstahl verantworten.

