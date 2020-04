Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer erkennt den Dieb?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Jena (ots)

Ein Richterbeschluss liegt zur Veröffentlichung von Täterbildern zum Diebstahl von drei Handys der Marke Iphone vor. Der auf den Fotos der Überwachungskamera abgebildete Mann betrat am 18. November 2019 ein Telefon-Geschäft in der Keßlerstraße. Zielgerichtet ging er zur Auslage mit den Handys und nahm sie in die Hand. Mit einem kräftigen Ruck riss er sie aus ihrer Befestigung und rannte damit aus dem Geschäft. Der Schaden liegt bei 3.200 Euro.

Wer erkennt den Dieb?

Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter Tel. 03641-810

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell