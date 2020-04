LPI-J: Presse Weimar 08.04.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Moped entwendet

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter eine Garage in der Weichbergerstraße in Weimar auf und entwendeten ein Moped. An der Garagentür entstand Sachschaden im Wert von 500 Euro. Das gestohlene Moped der Marke Schwalbe hat einen Wert von 1000 Euro.

Einbruch bei Freiwilliger Feuerwehr

In der Zeit vom 02.04.2020 bis 07.04.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Schöndorf, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend wurde eine Geldkassette mit Bargeld im Wert von 60 Euro entwendet. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt 600 Euro.

Einbruch

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in die Erzeugergenossenschaft Kleinschwabhausen ein. Hierbei hebelten sie eine Tür der Werkstatt auf und entfernten die Zuleitungen zu einem Reinigungsgerät. Das Gerät wurde anschließend vom Gelände gebracht und vermutlich in ein Fahrzeug verladen. Der Sachschaden beträgt 200 Euro. Das entwendete Reinigungsgerät hat einen Wert von 4500 Euro.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Während der Streifentätigkeit stellten die Beamten am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Busspur in der Buttelstedter Straße eine 21-Jährige auf einem E-Scooter fest. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt und ihr die Weiterfahrt untersagt.

