Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schnapsdieb entkam

Jena (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete Dienstagmorgen aus einer Tankstelle in der Rudolstädter Straße in Jena eine Flasche Schnaps. Gegen 09:45 Uhr betrat er die Räumlichkeiten und ging zielstrebig in Richtung Getränkeregal. Hier entnahm er eine Flasche Nordhäuser Goldbrand im Wert von knapp neun Euro. Nachdem er sehr aggressiv gegenüber der Mitarbeiterin auftrat, verließ er die Tankstelle. Eine Suche im Nahbereich verlief allerdings ergebnislos. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 m groß, ungepflegtes Erscheinungsbild, lange braune Haare, Jogginghose, braune Jacke, schwarze Schuhe. Weiterhin führte er einen roten karierten Rucksack bei sich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell