Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Der Fahrer eines LKW vergaß am gestrigen Nachmittag vor Fahrtantritt die Heckklappe seines Kippers zu schließen, blieb damit an einer Bahnunterführung in Großheringen hängen und beschädigte dabei die Hinweisschilder, welche dort angebracht sind. Er verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, konnte aber durch die Polizei ermittelt werden. Jetzt muss er sich wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

