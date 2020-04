Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vielfacher Betrüger in Jena festgenommen

Jena (ots)

Durch die Kriminalpolizei Jena wurden heute zwei Beschlüsse des Amtsgerichts Gera gegen einen 33-Jährigen aus Jena vollstreckt. Dem Mannwird vorgeworfen, in bislang 46 bekannten Fällen Waren über Internetplattformen zum Verkauf angeboten zu haben. Den vorausbezahlten Verkaufspreis behielt er ein, ohne die angebotene Ware zu versenden. Die Fahnder der Kriminalpolizei nahmen den Verdächtigen heute Morgen an seiner Wohnanschrift fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden Beweismittel für seine Taten sichergestellt. Die durch die Staatsanwaltschaft Gera veranlasste Haftvorführung am Amtsgericht Jena endete mit der Verkündung der Untersuchungshaft und Überstellung in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Der bislang bekannte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei geht jedoch von wesentlich mehr Straftaten aus, die nach Auswertung der sichergestellten Technik bekannt gemacht werden können.

