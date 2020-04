Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 07.04.2020

Weimar (ots)

Täter auf frischer Tat

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Personen gerade Baumaterialien von einer Baustelle in Weimar- Nord entwenden. Durch das zeitnahe Eintreffen der Beamten konnten der Täter und die Täterin im Nahbereich des Tatortes gestellt werden. Die Täter drangen zuvor durch Herausheben des Bauzaungitters auf das Gelände und entwendeten dort vier Holzbalken. Diese verluden sie auf einen mitgeführten Handwagen, welchen sie jedoch während ihrer Flucht stehen ließen. Gegen beide Personen wurde Anzeige erstattet.

Kein Glück für Suzuki-Fahrer am Montag

Um die Mittagszeit am 06.04.2020 ereigneten sich auf der Bundesstraße 7 gleich zwei Verkehrsunfälle. Eine 25-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr mit ihren drei Geschwistern sowie ihrer Mutter die Bundestraße von Weimar in Richtung Umpferstedt, als sie aufgrund eines defekten Fahrzeuges auf der Fahrbahn anhalten musste. Die hinter ihr fahrende 59-Jährige bemerkte den stehenden Suzuki zu spät und kollidierte trotz eingeleiteten Bremsvorganges mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1000,00 EUR. Der Skoda Fabia der Unfallverursacherin blieb fahrbereit, jedoch musste der Suzuki aufgrund seines Unfallschadens abgeschleppt werden. Durch die Kollision wurde niemand verletzt.

Kurz darauf versuchte eine andere Suzuki-Fahrerin die Unfallstelle zu passieren. Aufgrund von Gegenverkehr brach die 69-Jährige dies jedoch ab und bremste ihr Fahrzeug hinter den bereits verunfallten Fahrzeugen bis zum Stillstand ab. Auch hier wurde der stehende Pkw durch einen herannahenden 65-jährigen Fahrzeugführer zu spät bemerkt, wodurch dieser mit seinem Opel Meriva auf den Suzuki auffuhr. Zum Glück wurde auch hier niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 3000,00 EUR. Zudem liefen große Mengen an Kühlflüssigkeit aus dem Opel auf die Fahrbahn und mussten entfernt werden. Weder der Opel noch der Suzuki waren nach der Kollision noch fahrbereit. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen und der Fahrbahnreinigung kam es bis circa 15:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Montagmorgen befuhr ein 58-Jähriger auf seinem Fahrrad den Radweg parallel der Berkaer Straße in Richtung Weimar. Höhe der ARAL-Tankstelle fuhr er plötzlich auf die Fahrbahn, ohne sorgfältig auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein auf der Fahrbahn in gleiche Richtung fahrender Opel-Fahrer bremste, um einen Unfall zu vermeiden. Anschließend überholte er den Radfahrer und scherte vor diesem wieder ein. In der Absicht den Radfahrer auf seinen Verkehrsverstoß hinzuweisen, bremste der 76-jährige Opelfahrer seinen Pkw stark ab. Um eine Kollision zwischen Fahrrad und Pkw zu verhindern, führte der Fahrradfahrer eine Gefahrenbremsung durch. Hierbei stürzte der Mann über sein Rad mit dem Oberkörper gegen die Heckscheibe des Pkw`s. Durch die Kollision erlitt er Schmerzen und die Heckscheibe des Opels ging zu Bruch. Der Opelfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Durchführung von Präsenzstreifen im Bereich Weimar und Weimarer Land

Auch am Montag, dem 06.04.2020, kam es durch das Ordnungsamt und die Polizei zu verstärkten Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben der Thüringer Eindämmungsverordnung. Auch an diesem Tag wurden durch beide Behörden verschieden Verstöße festgestellt und geahndet. Im Bereich der Weimarer Innenstadt und des Ilmparks kam es mehrfach zu Personenansammlungen von bis zu fünf Personen, für welche die Ausnahmeregelungen der Verordnung nicht gelten. Allen Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Am späten Abend befand sich eine Gruppe Jugendlicher auf der Skaterbahn in der Moskauer Straße in Weimar. Während der Kontrolle konnten lediglich sieben Personen festgestellt werden, da ein Jugendlicher bereits geflüchtet war. Da die Gruppierung zuvor aus acht Personen bestand, wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

