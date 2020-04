LPI-J: Pressemitteilung

Landespolizeiinspektion Jena

Im Tatzeitraum vom 05.04. zum 06.04.2020 wurde in den Imbiss in der Naumburger Straße in Bad Sulza eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Stahltür an der Rückseite des Gebäudes auf und entwendeten aus dem Lagerraum 10 Kästen Köstritzer Bier, ein Laubgebläse samt Akku und Ladestation der Marke Makita, sowie vier Außenleuchten im Gesamtwert von 380 EUR. Der Schaden an der Tür wird auf 130 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der 75-jährige Fahrer eines Seat Ibiza missachtete am 06.04.2020 gegen 18:00 Uhr in Schmiedehausen in der Münchengosserstädter Straße das Vorfahrtszeichen 206 und kollidierte mit einem PKW Suzuki Jimny einer 49-jährigen Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 1000 EUR.

