Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zeugen meldeten der Polizei Sonntagmittag einen betrunkenen Mann, der mit seinem PKW in Eisenberg die August-Bebel-Straße auf- und abfuhr, ausstieg und bei Leuten klingelte. Dabei soll er im Stehen fast eingeschlafen sein. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden den Mann zehn Minuten später schlafend in seinem Auto vor. Ein Atemtest ergab danach bei ihm 1,44 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der aus der Slowakei stammende 35-Jährige völlig uneinsichtig.

Unbekannte Täter brachen in einem Gartengrundstück zwischen Etzdorf und Crossen die Tür einer Gartenlaube auf und gelangten so in die Laube. Aus der Gartenlaube wurden Kleinwerkzeuge entwendet.Der Einbruch wurde am Sonntag entdeckt.

In der Nacht zum Montag um 03.35 Uhr schlug ein Unbekannter in Schkölen, Naumburger Straße, an einem PKW die Fahrzeugscheibe der Fahrertür ein und entnahm die Geldbörse, die der Fahrer darin zurückgelassen hatte. Trotz Fahrzeugalarms entkam der Täter unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell