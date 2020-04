Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wäschetrockner brannte

Jena (ots)

Infolge eines technischen Defekts an einem Wäschetrockner kam es am Sonntagabend gegen 17.40 Uhr in einem Haus in der Marktstraße zu einem Brand, der mit starker Rauchentwicklung einherging. Der Wäschetrockner befand sich in einem Badezimmer im Dachboden des Hauses. Der Brand griff auf die Waschmaschine und andere Einrichtungsgegenstände in dem Bad über. Zwei Bewohner erlitten beim eigenständigen Löschen eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Gebäudesubstanz wurde nicht angegriffen.

