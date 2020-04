Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 06.04.2020

Weimar (ots)

Fahrraddiebstahl

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es in der Lisztstraße zu einem Kellereinbruch. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses und entfernten das Vorhängeschloss der Kellertür. Es wurde ein Fahrrad (MTB) im Wert von 2480,- Euro entwendet. Am Vorhängeschloss der Kellertür entstand Sachschaden von 20,- Euro.

Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es am späten Sonntagnachmittag in der Nordstraße 9 zwischen Bewohnern in einer Gemeinschaftsunterkunft. Zwei Männer, die sich ein Zimmer teilten gerieten zunächst in verbalen Streit über das bestehende Besuchsverbot. Einer der Männer schlug seinen Mitbewohner daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht, da dieser dessen Besuch nicht duldete. Der Geschädigte wurde nicht sichtbar verletzt und erstattete Anzeige. Beide Personen wurden räumlich getrennt.

Hausfriedensbruch

Zu einem Hausfriedensbruch kam es am frühen Abend in einem Objekt der Sophienheilstätten Bad Berka im Ortsteil München. Drei Personen hielten sich unberechtigt auf dem Gelände in der Adolf-Tegtmeier-Allee auf und wurden bis zum Eintreffen der Polizei durch den Sicherheitsdienst festgehalten. Sie erhielten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Da die Personen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren in einem gemeinsamen Hausstand leben, entfiel eine Anzeige wegen des Kontaktverbotes.

Durchführung von Präsenzstreifen im Bereich Weimar und Weimarer Land

In Weimar Schöndorf kam es am Nachmittag zu Personenansammlungen von mehr als zwei Personen, welche nicht den Ausnahmeregelungen unterliegen. Ein Zeuge teilte mit, dass in der Bruno-Apitz-Straße in einem Hinterhof 5 Personen eng beieinander sitzen. Beim Eintreffen der Polizei, konnten diese nicht mehr angetroffen werden.

In der Brauhausgasse in Weimar kam es am und im Döner Restaurant DIVAN ebenfalls zu Menschenansammlungen von mehr als 5 Personen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei löste sich die Gruppierung auf.

Sechs Jugendliche hielten sich am späten Nachmittag im Dichterweg auf. Sie sollen laut Mitteiler eng beieinander gesessen haben. Beim Eintreffen der Beamten konnten zwei Jugendliche festgestellt werden, die den Mindestabstand einhielten.

