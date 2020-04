Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation

Jena (ots)

Einbrüche in Keller

Am Wochenende gab es erneut mehrere Kellereinbrüche in Jena. Insbesondere wurden durch den oder die Täter Keller in der Felix-Auerbach-Straße 22, Georg-Werth-Straße 24, Richard-Zimmermann-Straße 11 und der Platanenstraße 12-16 aufgebrochen und durchwühlt. Augenscheinlich wird gestohlen, was zu Geld gemacht werden kann. Es fehlt zum Beispiel Malerwerkzeug, Bollerwagen und Fahrradteile. Sollte jemand in den Nächten vom Freitag zu Samstag und Samstag zu Sonntag in den benannten Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810, gerne ihre Information entgegen.

