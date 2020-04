LPI-J: Pressebericht der PI Saale Holzland vom 05.April 2020

Landespolizeiinspektion Jena

Am 4.April 2020 wurde die Polizei gegen 03:00 Uhr über einen Brand in Magersdorf, Saale Holzland Kreis, informiert. Vor Ort eingetroffen, stellte die Beamten fest, daß es zu einem Brand in einer Garage gekommen ist. Die Flammen hatten bereits auf eine angrenzende Scheune übergegriffen, ein weiteres Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zum Glück ist lediglich Sachschaden in der Garage, hier wurde ein Pkw beschädigt, an der Garage selbst und an der Scheune entstanden, Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40 tsd Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Gegen 16:00 Uhr ereignete sich in Poppendorf, SHK, ein Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann war im Ort mit seinem Traktor unterwegs, als ihm ein 53-jähriger Mann mit einem Fahrzeug der freiwillgen Feuerwehr Dothen hinten auffuhr. Nach einem kurzen Disput zwischen den beiden Fahrzeugführern verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Feststellung des Unfallverursachers, bei einer Kontrolle des Fahrzeugführers kam auch der Grund für sein Verhalten nach dem Unfall heraus, der Mann war alkoholisiert. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,53 Prom. Sein Führerschein wurde eingezogen, er hat nun mit einer Anzeige zu rechnen. Beim Unfall entstand lediglich leichter Sachschaden.

