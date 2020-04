Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung 05.04.2020

Weimar (ots)

Am Abend des 03.04.2020 kam es in Weimar zu einem Wohnhausbrand. Durch den Mann des Hauses wurde vermutlich der Frühjahrsputz getätigt. Hierzu tränkte er einen Lappen in Leinöl und polierte seine Terrasse auf. Den Lappen lagerte er nach vollbrachter Arbeit im Keller. Das durch die Verdunstung entstandene Gasgemisch führte zu einer Verpuffung und in der Folge zu einem Feuer, das einen Schaden von ca. 25000 Euro im Haus verursachte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Von Freitag bis Sonntag gingen an der Polizeiinspektion Weimar insgesamt 21 Mitteilungen ein, dass sich Personen nicht an die Verordnung zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus hielten. In drei Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, da Personen tatsächlich grob gegen die Verordnung verstießen.

In Kranichfeld sollten in der Nacht vom 04.04. zwei Jugendliche kontrolliert werden, die ein normales Fahrrad kurzerhand zum Tandem umfunktioniert und dabei das Licht vergessen hatten. Mit der Kontrolle nicht einverstanden, ergriffen die Jugendlichen zunächst die Flucht. Nachdem sie durch Polizeibeamte gestellt werden konnten, wurde der Grund für die Flucht schnell gefunden. Beide führten Betäubungsmittel mit sich. Diese wurden beschlagnahmt.

