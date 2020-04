LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Ein 65-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, den Kreisverkehr in Hermsdorf Ost und beabsichtigte diesen in Richtung Geraer Straße zu verlassen. Eine 46-jährige Fahrradfahrerin fuhr indes mit ihrem Rad von Bad Klosterlausnitz kommend auf dem Radweg undwollte den Radweg folgend an der Einmündung des Kreisverkehrs auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr missachtete der Pkw-Fahrer die bevorrechtigte querende Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Hierbei stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Sie kam zur medizinischen Betreuung ins Krankenhaus. An ihrem Fahrrad und am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden.

Ein Einbruch in eine Firma in Eisenberg wurde am Donnerstagmorgen bekannt. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Grundstück, indem sie einen Bauzaun aushängten. Im Anschluss beklebten sie ein Fenster des Gebäudes mit Tape und schlugen es ein. So verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Objekt. Die Unbekannten entwendeten zwei Fahrräder und eine TV-Antenne. Anschließend verschwanden die Täter durch ein weiteres Fenster in Richtung Bahnhofstraße.

