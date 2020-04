Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Jena ein BMW entwendet. Vom Grundstück des 64-Jährigen Geschädigten haben die unbekannten Täter vermutlich mit dem Originalschlüssel das Fahrzeug aus der Einfahrt gefahren. Wie die Täter an den Schlüssel gelangten, muss noch ermittelt werden.

Am Donnerstagvormittag wurde bekannt, dass in das Bauaktenarchiv in Jena eingebrochen wurde. Unbekannte haben sich durch Aufdrücken eines Fensters Zutritt zum Archiv verschafft. Hier machten sie sich an der Computertechnik zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden am Fenster von circa 50 Euro.

