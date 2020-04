Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Weimar vom 03.04.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Mittag in Magdala am Anger. Ein LKW befuhr die Richard-Wagner-Straße und musste aufgrund eines zu engen Kurvenradius zurücksetzen. Dabei stieß er an eine Hauswand und beschädigte diese. Am LKW und an der Hauswand entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der LKW konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzten.

Durchführung von Präsenzstreifen im Bereich Weimar und Weimarer Land

In Oberweimar stellte die Polizei auf dem Sportplatz in der Merketalstraße 13 Personen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren fest, die beieinander saßen und offensichtlich gegen die Abstandsreglungen verstießen.

In der Trierer Straße hielten sich 6 Personen im Alter zwischen 22 und 54 Jahren auf und konsumierten gemeinsam Alkohol.

Am Stausee in Vippachedelhausen wurden am frühen Abend 3 Personen festgestellt. In Bezug auf Corona wurde auf die Allgemeinverfügung hingewiesen und die Zusammenkunft nach erfolgter Personalienfeststellung und Belehrung aufgelöst. Die Personen erhielten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde auf dem Wirtschaftsweg zwischen Berlstedt und Vippachedelhausen ein Mopedfahrer ohne Helm im Gegenverkehr festgestellt. Er konnte gestoppt werden und bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins- und am Moped kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 16-jährige Fahrzeugführer erhielt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherrungsgesetz.

Sachbeschädigung

In den Abendstunden kam es in der Bonhoefferstraße zu einem Brand in einer Hausmülltonne. Durch eine unbekannte Person wurde etwas in der Hausmülltonne deponiert, was dazu führte, dass diese in Flammen aufging. Die Hausmülltonne stand gegenüber von einem Wohnhaus in einem komplett umfriedeten Bereich, der nur für befugte Personen zugänglich ist. Vermutlich wurde der Brand versehentlich von einer Person ausgelöst, die Zutritt zu diesem Bereich hatte. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Zeugenaufruf vom 02.04.2020 kurz nach Mitternacht

In der o. g. Zeit kam es zwischen der Asbachstraße in Richtung Weimar Nord zu einer evtl. Raubstraftat, bei welcher ein junger Mann zu Fall gekommen ist. Hinweise nimt jeder Polizeidienstelle entgegen.

