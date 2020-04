Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung nach Autodieben

Nohra, Weimarer Land (ots)

Mit dem Foto eines Paares wendet sich die Kriminalpolizei Weimar an die Öffentlichkeit, nachdem ein Richter der Veröffentlichung zugestimmt hat.

In der Zeit vom 22. bis 24. November 2019 wurde ein Opel Corsa vom Gelände der Diakonie Sozialstation in Nohra entwendet, vermutlich mit dem Originalfahrzeugschlüssel.

Am 24. November 2019 morgens um 04.18 Uhr wurde das Fahrzeug mit den beiden Insassen in der Stotternheimer Straße in Erfurt von einer Geschwindigkeitsmessanlage erfasst. Auf einer 50er Strecke war das Auto mit 66 km/h geblitzt worden.

Wer erkennt die hier abgebildeten Personen? Hinweise erbeten an die Kriminalpolizei Weimar unter Tel. 03643-8820

