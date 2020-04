Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kann Hinweise zu Steinewerfern geben?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jena (ots)

Mit zwei Pflastersteinen, möglicherweise aus dem Gleisbett der Straßenbahn, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zwei Scheiben des Eingangs zum Lidl-Markt in der Rudolstädter Straße eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen Ladenschluss am Samstagabend 20.30 Uhr und Montagmorgen 05.45 Uhr.

Der Schaden ist mit 15.000 Euro hoch, da es sich um teure Verbundfenster handelt.

Hinweise dazu erbeten an die Polizei Jena unter Tel. 03641-810.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell