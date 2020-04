Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellten am Mittwochnachmittag im Rahmen der Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verfügung mehrere Personen in einer Lokalität in der Neugasse fest. Beim Betreten des Lokals wurden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes verbal angegriffen und anschließend durch einen Mann aus dem Raum gestoßen. Ein Besucher flüchtete anschließend aus dem Objekt. Polizeibeamte kamen zum Einsatz und konnten den Mann stellen. Die Namen aller anwesenden Personen wurden aufgenommen und Anzeigen gefertigt.

Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr kam es in der Lobedaer Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einer Radfahrerin. Der Fahrer des Ford Transit (23) war auf der Keßlerstraße unterwegs, um an der Ampelkreuzung der Lobedaer Straße nach links in Richtung Stadtrodaer Straße abzubiegen. Die 69 Jahre alte Radfahrerin wollte an der Ampel in Richtung Burgaupark fahren. Beide hatten Grün, jedoch mit Wartepflicht für den Transporterfahrer, der die Frau zu spät bemerkte. Sie kam anschließend ins Krankenhaus.

Eine 19-Jährige erfasste am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr mit ihrem PKW auf der B 7 in der Mitte zwischen Jena und Isserstedt ein Reh. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass Polizeibeamte es mit einem Schuss aus der Dienstpistole von seinem Leiden erlösten.

Ein weißer BMW 320d xDriv wurde in der Nacht zum heutigen Donnerstag von der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Heinrich-von-Eggeling-Straße gestohlen. Am Auto befinden sich schwarze Applikationen und ein Carbon-Spoiler. Wie der Diebstahl erfolgte, ist noch unklar.

