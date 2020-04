Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort muss sich der Fahrer eines weißen PKW Ford verantworten, welcher am 01.04.2020 in Apolda Niederroßlaer Straße/Hanfstraße einen Verkehrsunfall verursachte, bei welchem an einem PKW DC ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand und sich dann vom Unfallort entfernte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

