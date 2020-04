Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 02.04.2020

Weimar (ots)

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Ein 47- jähriger Fahrzeugführer befuhr am Montagnachmittag mit seinem PKW mit Anhänger die Ortslage Niederzimmern, der Anhänger war jedoch nicht zugelassen. Zeugen riefen die Polizei. Es erfolgte eine Anzeige gegen den Fahrzeugführer wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Durchführung von Präsenzstreifen im Bereich Weimar und Weimarer Land

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde das bestehende Kontaktverbot kontrolliert. Leider ist festzustellen, dass immer noch nicht alle Bürger die Notwendigkeit dieser Maßnahme einsehen. So wurden am REWE Parkplatz in Weimar 10 Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren angetroffen, die sich nicht an das Kontaktverbot hielten. Die Personalien wurden erhoben und ein Platzverweis erteilt. Anzeigen wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz erfolgen.

Schwerwiegender Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Sachschaden kam es am Nachmittag auf der Bundesstraße 87 am Abzweig Schwabsdorf. Der Fahrer eines PKW befuhr die Ortsdurchfahrt und fiel nach eigenen Angaben in Sekundenschlaf. In der Folge wurde eine Verkehrsinsel überfahren und zwei Verkehrsschilder beschädigt. An den verkehrstechnischen Einrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der wirtschaftliche Totalschaden am PKW wurde mit 5000,- Euro beziffert.

Verkehrsunfall

Zwei PKW befuhren die B7 aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar. Ca. 200 m nach dem Abzweig Utzberg bremste der vorausfahrende PKW und setzte seinen Blinker, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Der dahinter fahrende PKW bemerkte dies aus Unaufmerksamkeit zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell