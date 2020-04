Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf ihrer Streife kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagmittag in Eisenberg, Geraer Straße, einen 61-jährigen Mopedfahrer. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen. Nach der Prüfung stellten die Beamten fest, dass ihm bereits 2009 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Erst im Jahr 2015 hätte er diese wieder erlangen können, was er aber nicht tat. Insofern erhielt er eine Anzeige wegen Fahrens ohne fahrerlaubnis.

Aus einer Scheune in Tröbnitz wurden zwei Elektromotorräder für Kinder im Gesamtwert von 3.600 Euro entwendet. Die Eigentümerin hatte in der Scheune einen Abstellraum gemietet. Die Täter waren über ein Fenster eingebrochen. Alle Räume im Inneren wurden durchwühlt. Der Diebstahl wurde am Dienstagnachmittag festgestellt.

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag auf einem Feld bei Gumperda eine Granate gefunden. Sie war stark verrostet. Die Experten von Munitionsbergungsdienst übernahmen die Granate und transportieren sie ab. Sie stellten fest, dass sie noch aus dem II. Weltkrieg stammte und russischer Bauart war.

