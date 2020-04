Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 01.04.2020

Weimar (ots)

Wildunfall

In den frühen Morgenstunden kam es kurz vor der Ortslage Nohra zu einem Wildunfall. Ein unbekannt gebliebenes Fahrzeug überfuhr aus Richtung Erfurt kommend ein Reh. Dieses lag im Straßengraben und musste durch den Jagdpächter erlöst werden. Die Höhe des Sachschadens am PKW konnte nicht beziffert werden.

Körperverletzung unter Heranwachsenden

Drei Jungen im Alter von zwölf Jahren verschafften sich in Großschwabhausen Zutritt ins nicht umfriedete Gelände des Sportvereins Fortuna. Dort nahmen sie eine Axt und einen Hammer mit der Absicht an sich, die Werkzeuge nach Gebrauch zurück zu bringen. Die Jungen bearbeiteten in einem nahegelegenen Waldstück eine Fahrradcrossbahn. Nach Abschluss der Arbeiten warf einer der Jungen ungezielt und ohne Absicht den Hammer von sich und traf einen seiner Freunde am Kopf. Der Junge wurde sofort nach Erreichen der Rettungskräfte zur Behandlung ins Krankenhaus Apolda verbracht. Die zwei anderen Jungen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Durchführung von Präsenzstreifen im Bereich Weimar und Weimarer Land

Zu den täglichen Aufgaben der Polizei gehört es mittlerweile die Stadt Weimar und den Landkreis zu bestreifen, um das Kontaktverbot zu prüfen und durchzusetzen. In Schöndorf wurde eine Gruppe von sechs Jugendlichen festgestellt, die eng beieinander standen und Alkohol konsumierten. Die Personalien wurden erhoben und Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Thüringer Infektionsschutzgesetzes gefertigt.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Gegen 07:15 Uhr befuhr ein Kleinkraftraftrad mit ungültigem Versicherungskennzeichen die Damaschkestraße und fiel einer Polizeistreife auf. Der 23-jährige Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen und erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Ladendiebstahl

Im Drogeriemarkt am Theaterplatz kam es zu einem Ladendiebstahl durch eine 32-jährige Frau. Sie nahm Kosmetikartikel an sich und verstaute sie in ihrem Rucksack. Sie löste beim Verlassen des Kassenbereiches einen Alarm aus, da die Artikel gesichert waren. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl zog die Sache nach sich.

Kellereinbruch

In der Budapester Straße haben unbekannte Täter zwei Kellerräume gewaltsam geöffnet und entwendeten ein Kinderfahrrad und einen Eimer Farbe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

