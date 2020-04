LPI-J: Pressemitteilung

Landespolizeiinspektion Jena

Eine 41-Jährige parkte ihren roten Nissan Tiida am 31.03.2020 um 12:05 in Oßmannstedt, in der Oßmannstedter Straße vor Nr. 77A ab. Als sie eine halbe Stunde später ihr Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte sie frische Unfallschäden fest. Aufgrund der Spurenlage konnte ein blauer Dacia Lodgy als Verursacherfahrzeug ermittelt werden. Gegen die 19-jährige Fahrerin wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet.

Zu einem Einbruch kam es im Zeitraum vom 24.03. zum 25.03.2020 in der Gartenanlage in der Stobraer Straße. Unbekannte Täter brachen hier die Tür eines Gartens auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von 190 EUR. Es entstand Sachschaden.

Durch Zeugen wurde am 31.03.2020 gegen 18:50 Uhr am Stausee Kromsdorf, neben der Staumauer im Schilf ein aufgebrochener Tresor aufgefunden. Dieser konnte bisher noch keiner Straftat zugeordnet werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

