Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 31.03.2020

Weimar (ots)

Durchführung von Präsenzstreifen im Bereich Weimar und Weimarer Land

Auch am heutigen Tag kam es im Zuständigkeitsbereichder PI Weimar zur Bestreifung der Innenstadtsowie des Nord-und Südkreises, um Menschenansammlungen zu unterbinden und um somit Kontaktverbote durchzusetzen.Es kam zu vereinzelten Ansammlungen von Personengruppen. So wurdenfünf Radfahrer im Park an der Ilmauf die Verhaltensregeln hingewiesen.

Kleinunfall in Süßenborn

Zwei PKW befuhren den Parkplatz des Real-Marktes in Weimar-Süßenborn in Richtung der Ausfahrt. An einer Parkplatzkreuzungbeachtete der Verursacherden von rechts kommenden PKW nicht.Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.Der Unfallverursacher wurde verwarnt.

Brand im alten Straßentunnel

Zu einem Kleinbrand im alten Straßentunnel zwischen Gaberndorf und Tröbsdorfkam es am Dienstag in den frühen Morgenstunden.Die Täter sammelten mehrere Äste und legten sie unter dieBahnunterführung des Radwegs in Richtung Gaberndorf und entzündeten diese. Durch einen Kraftfahrer wurde das Feuer bemerkt und die Polizei informiert. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer selbständig erstickt. Mehrere Personen verließen den Tatort in Richtung Raiffeisenbaumarkt,konnten jedoch durch die Polizei festgestellt werden. Sie erhielten eine Anzeige wegen Brandstiftung und wegen dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

Auffahrunfall in der Berkaer Straße

Zwei PKW befuhren hintereinanderdie Berkaer Straße stadteinwärts.An der Lichtzeichenanlage in Höhe der Henry-van-de-Velde-Straßemussteder vorrausfahrende PKW verkehrsbedingt bremsen. Der dahinter fahrende PKW übersah den Anhaltevorgang des Vorausfahrenden und fuhr auf diesen auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschadenan den Stoßfängern, Personenwurden nicht verletzt

