Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zwischen dem 27. und 30.03.2020 hebelten unbekannte Täter ein Fenster am Hotel Am Schloss in Apolda auf. Es wurden ein Laptop und ein Rechner entwendet. Weiterhin wurden 12 Fernsehgeräte und ein Pavillon aus einem Raum in den Flur abholbereit gestellt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Kleinkraftrad am 30.03.2020 in Apolda, Am Stadthaus muss sich 19-Jähriger verantworten.

