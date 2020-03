Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Weimar vom 30.03.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagnachmittag in der Stauffenbergstraße. Der unfallverursachende PKW wollte hier auf Höhe der Hausnummer 7 in eine Parklücke rückwärts einparken.Nachdem er in die Parklücke eingefahren war, rangierte dieser jedoch nochmals vorwärts und rückwärts. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW im Frontbereich angestoßen Der Verursacher begutachtete beide Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten PKW entstand an den Parksensoren ein Sachschaden von ca. 250,- Euro. Ein Zeuge meldete den Sachverhalt der Polizei.

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid 19

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der PI Weimar kam es durch Polizeibeamte zur Bestreifung der Stadt, des Süd- und des Nordkreises. Es kam hier zu einigen Verstößen gegen das Kontaktverbot. So wurden Menschengruppen von mehr als zwei Personen angesprochen und eindrücklich auf die Gefahren ihres Verhaltens hingewiesen.

Einbruchsdiebstahl

In eine Firma in Mellingen wurde eingebrochen und vier Werkzeugkoffer im Wert von ca. 2000,- Euro entwendet. Hier wurde in der Nacht zum Montag durch unbekannte Täter eine Tür zu einem Lager aufgehebelt, um an das Beutegut zu gelangen. An der Tür entstand Sachschaden im Wert von ca. 1000,- Euro. Vorher manipulierten der oder die Täter die Alarmanlage, um ein Auslösen zu verhindern. Weiterhin wurde ein Metallcontainer angegriffen und leicht beschädigt, ins Innere gelangten die Täter jedoch nicht.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Ein 36 jähriger Fahrer eines Simson Kleinkraftrades wurde während der Streifentätigkeit ohne Versicherungskennzeichen in der Ettersburgsiedlung festgestellt. Weiterhin trug der Mann keinen Schutzhelm. Der Sachverhalt wurde zur Anzeige gebracht.

