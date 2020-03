Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vergangene Nacht war ein 18-Jähriger aus Jena unerlaubt mit dem Fahrzeug seiner Freundin unterwegs. In der Ortslage Quirla verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr in den Graben und prallte gegen einen Wasserdurchlauf, wodurch sich das Fahrzeug drehte und auf der Seite zum Liegen kam. Der junge Mann flüchtete zu Fuß, konnte aber wenig später auf einem nahegelegenen Tankstellengelände aufgegriffen werden. Wie sich herausstellte stand der 18-Jährige unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ein Einbruch in eine Gartenlaube in Bad Klosterlausnitz wurde am Sonntagvormittag bekannt. Der 60-jährge Eigentümer musste feststellen, dass Unbekannte die Laubentür aufgebrochen haben, alles durchwühlten und letztlich eine Akkuheckenschere mit dazugehörigen Akkus und dem Ladekabel entwendeten. Die Tatzeit wird auf Ende Januar dieses Jahres bis zum gestrigen Sonntag benannt.

In Lehesten bei Jena wurde am Sonntagnachmittag ein Einbruch in eine Baustelle gemeldet. Unbekannte öffneten gewaltsam das Baustellentor und erlangten somit Zutritt zum Gelände. In der Folge haben der oder die Täter circa 250 Liter Diesel aus einem Bagger entwendet. Weiterhin schlugen die Unbekannten die Scheibe des Baucontainers ein und durchwühlten diesen. Ob hieraus etwas entwendet wurde, kann bisher noch nicht abschließend geklärt werden.

