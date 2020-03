LPI-J: Pressemitteilung

Landespolizeiinspektion Jena

Am 29.03.2020 gegen 14:30 Uhr stellte die 62-jährige Bewohnerin des Ernst-Thälmann-Ring 64 einen Einbruch in ihrem Keller fest. Unbekannte Täter entfernten den Türriegel ohne Schaden zu verursachen und entwendeten ein Damenfahrrad im Wert von 150 EUR sowie eine Kaffeemaschine der Marke Severin.

Die Besitzer von Hunden sollten zurzeit in der Schötener Promenade besondere Obacht walten lassen, da eine Hundehalterin am 29.03.2020 gegen 15:15 Uhr eine männliche Person, ca. 40 Jahre, auffällig groß, X-Beine, dunkle Haare, graue Flickenjeans, grauer Schirm, wahrnahm, die vermutlich Giftköder platziert hat. Als der Polizei der Sachverhalt gegen 16:15 Uhr gemeldet wurde, fand eine umfangreiche Absuche im betroffenen Bereich statt. Es konnte nichts Verdächtiges aufgefunden werden. Bisher hat sich auch noch kein Tierhalter bei der Polizei gemeldet.

Zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung kam es am 29.03.2020 gegen 22:35 Uhr in Kromsdorf auf dem Schlossparkplatz. Unbekannte Täter zündeten fünf Papiercontainer im Wert von 850 sowie drei Glascontainer im Wert von 3000 EUR an. Wobei bis auf einen Glascontainer alle anderen komplett niederbrannten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

