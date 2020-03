Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom 27.03.20, 06:00 Uhr bis 29.03.20, 11:00 Uhr

Apolda

Verkehrsgeschehen

Am Freitag gegen 16:40 Uhr befuhr der 16-jährige Fahrer einer Simson die Apoldaer Straße in Bad Sulza stadteinwärts, übersah einen am Fußgängerüberweg wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt. An beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kriminalitätsgeschehen

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter, einen Lagerraum auf dem Gelände des Friedhofs Apolda in der Oststraße aufzubrechen. Vermutlich wurde er dabei gestört und verließ den Tatort in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen, Tel. 03644/541-0.

