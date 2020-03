Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Einbrüche in Garagen

Im Zeitraum 27./28.03.2020 kam es im Bereich Stadtroda und Kahla zu zahlreichen Garageneinbrüchen. Während in Stadtroda Garagen im Bereich der Ernst-Löbe-Straße betroffen waren, hatten es die Täter in Kahla auf Garagen in der Schorndorfer Straße abgesehen. Bei allen Einbrüchen wurde nach Ersteinschätzung der Betroffenen nichts entwendet.

Verletztes Wildschwein sorgt für Aufregung in BKL

Ein durch einen Jäger festgestelltes Wildschwein belebte gestern den Kurpark und umliegende Straßen in Bad Klosterlausnitz kurzfristig. Der Keiler war offensichtlich verletzt, möglicherweise durch einen Zusammenprall mit einem Pkw, und hatte sich in das Stadtgebiet begeben. Nach Warnung aller Passanten und unter Einsatz eines Schweißhundes gelang es das Schwarzwild in den angrenzenden Wald zu treiben. Hier verlor sich dann die Spur.

Zahlreiche Kleinbrände

Sowohl in Tauchlitz/Elster, Stadtroda, Rauschwitz als auch in Schorba kam es gestern zu Bränden, die alle ein glückliches Ende nahmen. Entweder gerieten Wiesen, Hecken oder Holzstapel in Brand oder aber Teile einer Gartenlaube. Vor diesem Hintergrund wird nochmals auf die vorherrschende Trockenheit hingewiesen, bei der bereits kleinste Funken genügen, um Brände auszulösen.

