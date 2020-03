Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Garage in Apolda, An der Karlsquelle ein. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden. Zwischen dem 17. und 26.03.2020 zerschlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Gartenlaube in Niederroßla, Oßmannstedter Straße und entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

