Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Weimar vom 27.03.2020

Weimar (ots)

Herrenloser Koffer

Ein an der Milchbarkreuzung stehender Koffer sorgte gestern früh für unbehagen. Es konnte aber zeitnah Entwarnung gegeben werden. In dem Koffer befanden sich ein paar wenige Einweggläser. Ob diese samt des Koffers entsorgt wurden sind, ist noch unklar. Zunächst wurde alles sichergestellt.

E-Bike gestohlen

Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in Schöndorf. Von hier aus gelangten der oder die Täter in das Kellerabteil der Geschädigten und entwendeten deren E-Bike im Wert von ca. 700 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis

In Tannroda stellten Beamte der PI Weimar gestern früh einen Mercedes fest, dessen Fahrer ihnen hinlänglich bekannt war. Der 44-jährige Mann beschleunigte sofort als er den Streifenwagen sah und entfernte sich. Um eine Gefährdung für ihn, Unbeteiligte und sich selbst auszuschließen, brachen die Polizisten die Verfolgung ab. Später konnte aber ermittelt werden, dass dem Tannrodaer die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen wurde.

Auf frischer Tat

In der Nacht zu heute informierte ein Zeuge die Polizei, dass gerade zwei Personen im Bereich des Stadtringes Graffiti sprühen. Das Pärchen (19, 28) konnte noch in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Bei der Kontrolle ihrer Personen, wurden neben diversen Equipment zum Sprayen auch noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden.

