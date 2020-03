LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Ein 24-Jähriger Jenaer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Diebstahl erwischt. Der Mitarbeiter eines Baumarktes konnte beobachten, wie der junge Mann eine Spraydose im Wert von 10 Euro einsteckte und anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, verließ. Weiterhin wurde bekannt, dass der Mann bereits in der vergangene Woche Gerätschaften im Wert von 700 Euro aus dem Markt entwendet hat. Unter anderem hat der Täter einen Schlagbohrer aus dem Karton entnommen und unter seine Jacke gesteckt. Zurück blieb nur die leere Verpackung. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres mögliches Beutegut in Form eines neuwertigen Akkuschraubers aufgefunden werden.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Jena ein 22-Jähriger aus Hamburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage durch die Beamten konnte der junge Mann keine Fahrerlaubnis vorzeigen und behauptete, dass er seinen Führerschein in seiner Unterkunft hat liegen lassen. Als die Beamten dort eintrafen kam eine weitere männliche Person hinzu und legte Dokumente vor, welche aber augenscheinlich nicht dem Fahrer gehörten. Wenige Augenblicke später kam auch der eigentliche Fahrzeugführer aus dem Zimmer und leugnete plötzlich das Auto gefahren zu sein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und seinen Freund eine Anzeige wegen Strafvereitelung.

