Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

In einen Garten in der Gartenanlage Stobraer Straße kam es im Zeitraum vom 24.03.2020 zum 25.03.2020 zu einem Einbruch. Die Täter zerstörten mehrere Scheiben eines Gewächshauses und traten die Tür zum Geräteschuppen auf. Aus diesem entwendeten sie eine bisher unbekannte Anzahl an Werkzeugen und Gartengeräten. Der Schaden wird auf 600 EUR geschätzt.

Am 25.03.2020 wurde gegen 07:45 Uhr ein Einbruchsversuch in einer Firma in der Paul-Schneider-Straße festgestellt. Unbekannte versuchten durch Hebeln an einem Fenster und einer Tür in das Objekt zu gelangen. Die Tat misslang. Es entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

